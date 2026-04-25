第2ラウンド、通算4アンダーで11位の神谷そら＝メモリアルパーク・コース（共同）【ヒューストン共同】女子ゴルフのメジャー、シェブロン選手権は24日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー72）で第2ラウンドが行われ、71で回った神谷そらと72の吉田優利が通算4アンダー、140で11位となった。2大会ぶりの優勝を目指すネリー・コルダ（米国）が14アンダーで首位を独走。2位に6打差をつけた。笹生優花と竹田麗央が通算