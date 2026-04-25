〈「骨が見えるぐらいの激しい裂傷で…」バイク事故で受験に失敗し、全身に入れ墨を入れることも考えたが…元ヤンドクター（43）が語る、28歳で医師を目指すと決めた理由〉から続く埼玉医科大学に勤める医師・澤田政史さん（43）。医師といえばエリートの代表的な職業だが、白衣姿が似合う澤田さんには実は意外な過去があった。若い頃は“悪い世界の人たち”と付き合っていたこともあるという「元ヤン」ドクターなのだ。【仰天キ