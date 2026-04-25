今回ご紹介するのはダイソーのライト。安くてクオリティの高いものが数多く販売されていますが、その中でもひときわコスパのいい商品を発見しました！220円（税込）なのに置いても、手持ちでも使用可能。さらにライトも2種類あって、シーンに合わせて使い分けができるんです。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：手持ちライト（グレー）価格：￥220（税込）必要電池：単3形乾電池×3本販