引き出しの中がなんとなく散らかる…という悩みを手軽に解決してくれるのが、ダイソーの『伸縮式引出し整理整頓仕切板』。無段階でサイズ調整ができ、固定不要で自由にレイアウト変更も可能。コスメやキッチンツールなどをすっきり仕分けでき、日々のプチストレスを解消してくれる優秀アイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：伸縮式引出し整理整頓仕切板価格：￥220（税込）サイズ（約）：3