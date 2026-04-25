サンバイザーは涼しさに優れる反面、どうしてもスポーツ感や作業着感があっておしゃれさに欠けるイメージ…。ですが、ダイソーからおしゃれに使えるサンバイザーが登場しました！機能性は保持したまま、都会的な印象のメッシュ生地を使用しており、日常的におしゃれに使えるのが特徴。しかも200円とお手頃です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サンバイザー価格：￥220（税込）サイズ（約）：頭周り57cm販売ショップ：ダ