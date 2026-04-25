ダイソーでまたしても禁断のグルメと出会ってしまいました！おつまみやおやつにぴったりな、うま塩だれ味のうずらのたまご。出汁がしっかり効いたまろやかな味わいで、一度食べたら箱買いしたいくらいやみつきに♡低カロリーなので罪悪感もゼロです！国産のうずらの卵を使用し、製造・販売も国内メーカーなので安心ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：うずらのたまご うま塩だれ味価格：￥108（税込）内容量：4