2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されました。自転車は軽車両に分類されるため、走行する時は交通ルールを順守することが必須となります。交通ルールは運転免許証を持っている人でも誤認識していることもあるように複雑です。自転車の場合はクルマやバイクと違い、運転免許証がなくても運転できます。運転免許を持っていない人が交通ルールを知らないのは当たり前ですが、自転車に乗るからには交通ルールをしっかりと把握