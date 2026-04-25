楽天ペイメントとTSIホールディングスは、アパレルブランド「NATURAL BEAUTY BASIC」「N. Natural Beauty Basic*」「JILL by JILL STUART」で、「楽天ポイントカード」が利用可能になったと発表した。 対象店舗では、楽天ポイントカードを提示して支払うと、200円に対して1ポイントが進呈される。支払い時には、貯まったポイントを1ポイント1円相当で利用できる。 あわせて、TSIグループ