岡本の4戦ぶりアーチは自己最長の特大弾となった（C）Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は現地4月24日に本拠地で行われたガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発出場。4試合ぶりのアーチを放った。【動画】ムーンショットだ！岡本が4号特大アーチを放ったシーン2−5で迎えた2回一死走者なしの場面、相手先発ウィリアムズの外角寄りの直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸びて、センターバックスクリーンを超えて、深いとこ