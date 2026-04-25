「母の日」を前に、兵庫県淡路市ではカーネーションの出荷が最盛期を迎えています。 約３０万本のカーネーションを栽培しているという兵庫県淡路市の園芸農家では、来月１０日の母の日を前に、１週間で１万本以上のカーネーションが出荷されます。 背丈ほどに伸びた花の中でも、３分咲き程になったものを丁寧に切り取り、余分な葉や蕾を取り除きます。 今年は例年よりも気温が高い