鳥取県警は２４日、虚偽の業務報告を行ったり、勤務中にスマートフォンで動画やマンガを見たりしたとして、県内駐在所に勤務していた男性警部補（６０歳代）を停職１か月の懲戒処分にした。発表では、駐在所勤務時代の２０２４年１月から約２年間、実施していない巡回連絡を巡回しているように虚偽の報告を続け、その数は約２０００件に上るという。２４年８月〜２５年１２月には私有のスマホで、勤務中に少なくとも計１６時間