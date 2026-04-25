お笑い芸人の「3時のヒロイン」・かなでさんが「おかしな電話」に注意を呼びかけました。「3時のヒロイン」・かなでさん：特殊詐欺に気をつけろ！24日、「3時のヒロイン」・かなでさんは警視庁・石神井警察署の1日署長を務め、特殊詐欺撲滅を訴えるイベントに登場しました。「おかしな電話」にちなんで、「お菓子」を配り、騙されないよう呼びかけました。