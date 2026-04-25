物心ついた時にはすでに“家庭内イジメ”は始まっていた。女性は幼少期から両親に「お前は川で拾った」と罵られ、暴力を受け、下着や服もきちんと買い与えられなかったため、小遣いを貯めて自分で買った。10歳上の姉にも叩かれた。それから50年後、21歳上の夫と暮らす女性のもとに親の代理人である弁護士から非情な通告が届いた――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／Tomasz Śmigla※写真はイメージです - 写真＝iStock.com