「主婦（主夫）年金が縮小される」という話題を目にして、自分の将来に不安を感じている方は少なくありません。特に長年専業主婦（主夫）として家庭を支えてきた場合、「自分の年金はいくらもらえるのか」「制度が変わると損をするのではないか」といった疑問が浮かぶでしょう。 本記事では、いわゆる主婦（主夫）年金の仕組みと将来の受給額の目安、そして今からできる対策について分かりやすく解説します。 主婦