スマートフォンは今や生活に欠かせない存在ですが、買い替えのタイミングに正解はあるのでしょうか。周囲を見ると、2～3年ごとに新しい機種へ変える人もいれば、5年以上同じ端末を使い続ける人もいます。特に最近は、1台あたり10万円前後と高額な機種も増えているため、頻繁な買い替えに疑問を感じる人も少なくありません。 本記事では、一般的な買い替え周期やその理由、そして自分に合った判断の仕方について