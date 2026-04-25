親の介護費用はどう準備すればいいのか。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「親の介護は親のお金でするのが基本だ。介護が問題になるケースの多くに、コミュニケーションの欠如が見られる」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーを考慮して、事実関係の一部を変更しています。あらかじめご了