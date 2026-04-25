令和のホラーブームで注目を集めるモキュメンタリー（＝疑似ドキュメンタリー）ホラー。その人気の高まりとともに、虚構と現実の境界を揺るがすような、さまざまな仕掛けを用いた作品も登場してきた。今月のホラー時評では、実験的手法が光る3冊を紹介しよう。（文＝朝宮運河）新鋭ホラー作家6人が競作、現代ホラーのショーケースに令和のホラーブームの特色として、インターネット文化との相性の良さがあげられる。ネットでの