LE SSERAFIMが、約3年ぶりのスタジオアルバムを通じて、チームのアイデンティティをさらに一段階引き上げる。5月22日にリリースされる2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMの成長を前面に打ち出す作品だ。【写真】直視できない…宮脇咲良、胸元ざっくりドレスデビュー時に掲げた「FEARLESS」の恐れない堂々とした姿勢を経て、試練の中でさらに強くなった「ANTIFRAGILE」を乗り越え、内面の弱さと向き合い、それを受