タレントでモデルの大河内志保（５４）が抜群スタイルを披露し、メイクについてつづった。２５日に自身のインスタグラムを更新し、「夏はファンデやめます」と宣言。「もちろん、下地と日焼け止めで肌補正し、ストレッチ機能のある粉のいらないコンシーラーでクマなどはカバー」とテクニックを明かす。「肌は内臓の鏡。腸が荒れると肌も荒れます、、そんな時は何を摂るかよりも何を摂らないか、少しの間、腸を荒らす添加物、グ