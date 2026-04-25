米空軍は今週、近接航空支援に特化したA-10攻撃機の運用を少なくとも2030年まで延長する方針を明らかにした。これまで退役と運用延長の決定が繰り返され、2020年代後半には最終的な退役が見込まれていた同機だが、後継戦力の不足に加え、無人機（ドローン）対処能力の再評価が復活につながった。米空軍はこれまで、老朽化や高脅威環境での生存性の低さを理由にA-10の早期退役を検討してきた。後継としてはステルス戦闘機F-35への任