◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前にはカブス・カウンセル監督が取材に応じ、最近の自身の発言で再び議論を呼んでいる“大谷ルール”について「これはドジャースの問題ではない。大谷の問題でもない。これは悪いルールだ、というこ