「⼟地勘」をデータ化する仕事で初めて降り⽴つ駅。少し早めに着いたからランチを済ませようと地図アプリを開くものの、画⾯を眺めるだけでは「街の賑わいの中⼼」がどこなのか、なかなか掴めない。結局なんとなく歩き出し、適当に⾷事を済ませたあとになって、駅の反対側に活気ある商店街を⾒つけて悔しい思いをする……。そんな経験したことはないだろうか。⼀⽅、⾏き慣