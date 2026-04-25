「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が行われ、フィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）や、女子銀メダルの坂本花織さん（シスメックス）、同銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、ノルディックスキー