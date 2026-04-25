韓国発の大人気スキンケアブランドMEDIHEALから、日本限定の新作フェイスマスクが登場♡毎日のケアをもっと手軽に、そして効果的にしてくれる「30枚マスク」シリーズに、待望の新ラインが仲間入りしました。忙しい日々でもしっかりスキンケアしたい女性に寄り添う、時短×高保湿の優秀アイテムに注目です♪ 日本限定ミルクブライトニングライン 今回の新作は「ミルクブライトニング¹ ライン」から誕生。ミ