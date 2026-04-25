大相撲に新たな２世力士が誕生する。初土俵を目指して夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査を、雷親方（４７）＝元小結垣添＝の長男、垣添玄空（はるく、１８）が受検する。おかみさんの母、栄美さん（４４）は３度の女子相撲日本一を誇る。２世力士は珍しくないが、両親から相撲ＤＮＡを受け継ぐのは珍しい。異色の入門会見だった。師匠の雷親方と並び、栄美さんの存在感が際立っていた。１８０センチ、１