同じ特養で、同じように介護を受けているはずなのに、利用料に大きな差がある――。そんな違和感を覚えた74歳女性。調べて初めて知ったのは、施設の利用料が変わる「まさかの原因」でした。介護費用の仕組みに潜む、知られざる落とし穴は、意外と知られていません。FPの三原由紀氏が詳しく解説します。世帯年金月12万円、夫が特養に入居した妻「働きづめでした」「知らなかったので、金額の差にびっくりしましたよ。貯金してたこと