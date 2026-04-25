スズキ「ちいさいSUVワゴン」に注目！トールワゴンの利便性とSUVテイストの高めの地上高を確保した足回りの組み合わせが人気となっている、軽SUVワゴンのスズキ「ハスラー」。多彩なラインナップを展開する現行モデルにおいて、よりワイルドな個性を放つグレードとして設定されているのが「ハスラー タフワイルド（以下、タフワイルド）」です。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさいSUVワゴン」です！（30枚以上）