「人とカルチャーが集まる空間」を創出ホンダモーターサイクルジャパンが新ショップコンセプト「Cub HOUSE（カブハウス）」のトライアル拠点を2026年4月25日にオープンしました。同店舗はバイクを販売するだけの場所にとどまらず、人とカルチャーが集まる空間を目指すという、これまでにない取り組みです。【画像】超カッコいい！ これがホンダが新たに展開する原付二種ファンモデル専門店「Cub HOUSE」です！ 画像で見る（30