私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で、子どもたちの送迎などを担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は一気に野球への熱が冷めて、退会を決めます。すると親会の代表（アイダ、40代）と副代表（イノウエ、30代）から、休会中の差し入れ費用として5万円を要求されたのです。私が夫に相談