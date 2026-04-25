純烈が、シングル『ありがとう』D、E、Fタイプを6月17日にリリースする。 （関連：福山雅治、吉井和哉、TM NETWORK……相次ぐドキュメンタリーフィルムで見せる“今までにない姿”） 本情報は、4月23日にロフトプラスワンで開催されたトークライブ『しんじゅく酒井祭 ～モナキPの証言』にて、リーダーの酒井一圭が発表したもの。カップリングには、Dタイプにメンバー3人による楽