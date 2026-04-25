出産を間近に控えた時期は、心も体も揺れやすいもの。とくに臨月ともなれば、無事に生まれてくるか、産後の生活はどうなるのかと、不安と期待が入り混じります。そんななかでもち上がった実家からの提案に、戸惑いを覚えた投稿者さん。家族の善意と自分の気持ちがかみ合わないとき、どうすればよいのでしょうか。『来月ふたりめを出産予定です。妹が先月、出産しました。母から「孫ふたりとの初対面を同時にあなたの家でしたい」と