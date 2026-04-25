ノーベル賞受賞者を含む、世界の知の巨人を40年以上“英語”で取材してきた国際ジャーナリストの大野和基氏。そんな彼が現役FBI捜査官とつながり、危険と隣り合わせの現場に踏み込んでいったことがある。なぜ彼は相手の“懐”に入り込み、信頼を勝ち取ることができたのか。 【画像】『懐に入る英語』 『懐に入る英語』より一部抜粋、再構成してお届けする。 現役FBI捜査員の懐に入った話 1988年4月12日、