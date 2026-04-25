＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞昨年の「ロピアフジサンケイクラシック」でツアー初優勝を挙げた22歳の長野泰雅が、2勝目へ大きく前進した。森林に囲まれ、風が巻きやすい難コンディションのなか、1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル13アンダーで、首位のひとりに浮上した。【写真】長野泰雅も使用！ツアーで広がるタイトリストのニュードライバー好スコアを支えた