＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦は、第2ラウンドが終了した。日本勢は15人が出場している。【現地写真】原英莉花は決勝ラウンドに向けて視界良好?日本勢最上位は2人が並ぶ。初日4位発進の吉田優利は、1バーディ・1ボギーの「72」。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらは、3バーディ、2ボギーの「71」で回り、首