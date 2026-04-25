◇ア・リーグエンゼルス―ロイヤルズ（2026年4月24日カンザスシティー）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、敵地でのロイヤルズ戦に先発。5回5安打5失点で降板し、6試合目での登板でも今季初勝利を挙げることはできなかった。防御率は6.21となった。立ち上がりは最高の形だった。初回、先頭のロフティンを1球で一飛に打ち取ると、次打者・ウィットは中飛、3番・ペレスを96.6マイル（約155.4キロ）直