24日午後、熊本県八代市の県道でトラック同士が正面衝突する事故があり男性1人が死亡しました。 警察などによりますと、24日午後4時ごろ八代市鏡町の県道で、宇城市方面から八代市中心部方面へ走っていたトラックが、対向車線を走っていたトラックと正面衝突しました。 この事故で、宇城市不知火町の農業・植松行明さん（86）が意識不明の重体で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。もう一方のトラックを運転し