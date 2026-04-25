ナショナルズ戦の4回、11号ソロを放つホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは24日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのナショナルズ戦に「3番・一塁」で出場し、四回に2試合ぶりの本塁打となる11号ソロを放った。ブルージェイズの岡本は「7番・三塁」で出場したガーディアンズ戦で、二回に4試合ぶりの4号ソロをマークした。エンゼルスの菊池は今季初勝利を懸けてロイヤルズ戦に先