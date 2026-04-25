楽天のカーソン・マッカスカー外野手(27)が25日、西武戦(楽天モバイル最強パーク)の試合前練習に合流した。出場選手登録されるとみられる。今季加入したマッカスカーはオリックスとの開幕戦で2安打4打点と活躍したものの、その後は打率.111と不振で、5日に出場選手登録を抹消。降格後2軍では11試合に出場し、打率.263、2本塁打、3打点をマークしていた。