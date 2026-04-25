所属タレントの女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された芸能事務所の元代表の男性が、不起訴になりました。芸能事務所の元代表の男性（39）は2023年8月、埼玉県春日部市内の事務所や宿泊施設で、当時所属していた20代のタレントの女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。さいたま地検は、男性について24日付で不起訴処分としました。さいたま地検は不起訴の理由を明らかにしていません。