東日本大震災をきっかけに、日本テレビ報道局とアナウンス部で始まった被災地支援活動「よみひと知らず」。今回は、能登半島地震と大雨で甚大な被害を受けた輪島市町野町の「桜フェス」に参加しました。町では１冊の絵本をきっかけに、桜を通じた復興が始まっていました。■住民の“手作り”笑顔があふれた「桜フェス」…町と心の復興に4月4日、石川県輪島市の町野町で住民が主催した復興イベント「桜フェス」が行われました。町