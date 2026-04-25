少子化対策の財源として、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」の運用が始まった。世間では「独身税」とも呼ばれ議論を呼んでいるが、当事者である未婚男女はこの仕組みをどう捉えているのだろうか。「子どもを支える必要性は理解できるが、自分たちの負担については納得がいかない」――。そんな揺れる胸の内を探るべく、マイナビニュース会員の未婚男女302名にアンケートを実施。制度のあり方に対する率直な本音を紹介する