パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。筋肉美が際立つトレーニングウェア姿を披露した。「楽しくトレーニング」角田さんは、「先日の休みに久しぶりにジムへ」といい、タンクトップとレギンスのトレーニングウェア姿や、ダンベルやランニングマシンを使う様子を投稿した。「改めて継続の大切さを実感しました」と語り、「New