マイラーズカップの攻略POINT 【前走距離】距離短縮組が好成績を挙げる 前走距離別成績を見ると、距離短縮組は［6・2・1・17］で、前走マイル組［2・6・8・76］、距離延長組［2・2・1・10］を率で上回る。 中でも前走1800М組が［4・1・0・9］で、単勝回収率139％とベタ買いでも儲けが出る。 ①②人気なら［3・0・0・1］とさらに信頼度が上がる。 マイラーズカップ過去10年のデータ