「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合で、赤坂ドリブンズの「ゼウス」こと鈴木たろう（最高位戦）が、絶体絶命の局面で文字通りの“神回避”を見せ、卓上を震撼させた。【映像】「これが止まる！？」と興奮 鈴木たろうの“神セーブ”場面は東4局1本場。2万9200点持ちの2着目だったたろうは、第1ツモからソウズが8枚という手牌を手にし、迷わずソウズの混一色へ舵を切る。次々とソウズ、字牌を