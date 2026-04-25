各地の首長選で自民党の苦戦が続いている。衆院選後、石川県知事選など１０以上の首長選で推薦候補が敗北した。敗因や背景事情は地域ごとに異なるが、高い内閣支持率を維持する高市首相（党総裁）の人気が地方選に波及していないとの懸念も出ている。来年春には統一地方選が控えており、執行部は警戒感を強めている。自民の小林政調会長は２４日の記者会見で、「結果を謙虚に受け止め、地方の暮らし、現場の感覚に近い政策を打