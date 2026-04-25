◇NBAプレーオフ1回戦・第3戦レイカーズーロケッツ（2026年4月24日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第3戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。第2Q途中にはレブロン・ジェームズとブロニーの親子アリウープレイアップで会場を沸かせた。勝てば王手がかかるレイカーズ。第2Q開始からレブロンとブロニーに親子共演が実現した。残り7分37秒にレブロンがピックをセ