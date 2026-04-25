4月24日（現地時間23日、日付は以下同）、NBAはフェニックス・サンズのデビン・ブッカーに対し、審判団を批判したとして3万5000ドル（1ドル＝159円換算で約557万円）の罰金を科したと発表した。 ブッカーは、23日に行われた「NBAプレーオフ」ファーストラウンド第2戦でオクラホマシティ・サンダーに120－107で敗れた後、以下のようにコメントし、審判団を批判した。 「これはスポ