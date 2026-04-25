つばさ男子プロダクションに所属するTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYの3組による合同フリーライブ『つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷』が、6月6日に渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて開催される。 （関連：世が世なら!!!の心底の下剋上はここから始まるLINE CUBE SHIBUYAワンマンで見せた“最高で最強な夢のステージ”） 本イベントは渋谷駅直結の稲荷橋広場で行われるもので、各グループによる