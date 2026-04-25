2025年に韓国を訪れた“外国人患者”が200万人を超えていたことがわかった。2023年から毎年2倍規模の増加を見せ、3年連続で過去最多の訪問者数を記録した。【画像】「鼻が歪んで曲がった…」韓国で整形した外国人DJの悲劇保健福祉部は、2025年に韓国を訪れた外国人患者の国籍や診療科目などを分析した「外国人患者誘致実績」を4月24日に発表した。昨年、韓国を訪れた外国人患者は計201万1822人と集計された。訪問した外国人患者の