腸閉塞が疑われるときは、焦らずに正しい対処をとることが大切です。一方で、「もう少し様子を見よう」という判断が症状の悪化を招くこともあります。自宅でできる応急的な対応と、絶対に避けるべき行動、そして医療機関を受診すべきタイミングの具体的な目安を整理しました。適切な初期対応が、その後の回復に大きく関わります。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大